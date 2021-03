Fight Cancer Night zoekt nog één deelneemster die hard wil gaan trainen komende maanden

Man komt terecht onder tractor in Uden, traumaheli­kop­ter landt ter plaatse

2 maart UDEN - Een man is dinsdagmorgen in Uden onder een tractor terechtgekomen. Dat gebeurde rond 10.25 uur tijdens maaiwerkzaamheden aan de Erphoevenweg, net ten noorden van het dorp. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.