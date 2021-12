Bart van Erp (56) werd geboren in Eerde als de tiende van elf kinderen. Hij is getrouwd met Monique en heeft drie zoons van 23, 21 en 19 jaar oud. Hij is de eerste Eerdse voorzitter van voetbalvereniging WEC en dat is ook zijn grote hobby. In het dagelijks leven is hij metselaar, samen met drie anderen heeft hij een vennootschap en dagelijks is hij op de bouw te vinden.

Spotlight

Ik wil graag Ebert van Wanrooij in de spotlights zetten, 27 jaar lang was hij de beheerder van gemeenschapshuis De Brink. Daarvoor heeft hij echt een pluim verdiend. Vanwege zijn gezondheid moest hij helaas stoppen. Nu moet er een opvolger gezocht gaan worden en dat is geen makkelijke taak.

De Moeite Waard

Echt de moeite waard in Eerde is de natuur rondom het dorp. De Eerdse bergen, de Vlagheide berg, dat is een heel leuk stukje natuur. Een voormalige vuilstort waar leuk gewandeld kan worden. Bovenop de berg heb je een prachtig uitzicht over de streek. Ook de Eerdse molen is een aanrader. Tijdens de oorlog is de molen kapot geschoten, inmiddels is die hersteld en draait ie weer, maar de oorlogsgeschiedenis is nog zichtbaar.

Nostalgie

Eerde is mijn thuisdorp, het is een fijn gevoel als ik na een vakantie weer de kerktoren zie vanaf de snelweg en ik het dorp weer binnenrijd. Eerde is een knus en gezellig dorp met een actief verenigingsleven. Het is daarom ook te hopen dat carnaval dit jaar door kan gaan. Zelf was ik enkele jaren geleden prins carnaval en dat was een enorm leuke ervaring. Ik hoop dat de prins dit jaar onthuld gaat worden.

De toekomst

Ik hoop dat het dorp z’n karakter kan behouden. Ik hoop dat er voor de jeugd wat mogelijkheden gaan komen dat er wat gebouwd gaat worden en dat ze hier kunnen wonen. Dat het dorp op die manier leefbaar blijft. Dat we ervan kunnen genieten. Ook hoop ik dat de natuur rondom het dorp groen blijft en dat de industrie niet verder zal oprukken. Op die manier kan Eerde het pareltje van de Meierijstad blijven.

Verbeterpuntje

De Eerdse baan moet worden aangepakt. Gelukkig gaan ze daar al aan beginnen. Op die weg gebeuren veel zware ongevallen. Dat de weg wordt aangepakt, maakt Eerde een heel stuk veiliger. Afgezien daarvan kan ik niks bedenken wat beter kan.

Bijzonder

Het karakter is wat Eerde bijzonder maakt. Het kleinschalige dorpje met mooie natuur en een druk en gezellig verenigingsleven. Een dorpshuis waar veel georganiseerd wordt en een actieve voetbalvereniging.

Volledig scherm Bart van Erp houdt van de natuur rond zijn geboortedorp Eerde. © Jeroen Appels/Van Assendelft