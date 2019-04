Fikse brand bij verhuurbedrijf in Uden

Chalets camping Schaijk doorzocht na ramkraak Primera Heesch: harddrugs, vuurwapens en geld gevonden

14:52 SCHAIJK - In chalets op Camping de Maashorst in Schaijk zijn vrijdag harddrugs, vuurwapens en geld aangetroffen. De chalets werden doorzocht als onderdeel van het onderzoek naar de ramkraak bij de Primera in Heesch.