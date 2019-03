File bij afrit Zijtaart ‘grote ergernis’ in onderzoek

De knooppunten Batadorp, Leenderheide en afrit Zijtaart ( bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek) scoren hoog in het lijstje van ergerniswekkende wegdelen. Iedereen die zich wel eens beweegt op of rond de A50 tussen Veghel en Eindhoven en de A2/N2 randweg Eindhoven kon aan het onderzoek meedoen. Een aantal forenzen is geïnterviewd terwijl zij naar hun werk reden of fietsten. Met de resultaten probeert Smartwayz het gedrag van reizigers te doorgronden, om te kijken of er ook andere manieren zijn om files te voorkomen. Een voorbeeld zijn de slimme verkeerslichten die Smartwayz invoert op de N279 tussen Veghel en Asten, die vrachtwagens groen licht geven. Dit vermindert de CO2-uitstoot en zorgt voor minder opstoppingen.

Van de 940 respondenten maakt iets meer dan de helft dagelijks gebruik van de A2/N2/A50. Een kwart is er twee tot drie keer per week te vinden. 70 procent van de snelwegreizigers is man en rijdt er vooral voor werk. ,,We mogen verwachten dat de respondenten voorlopig niet afstappen van het gebruiken van de auto, want maar liefst 80% van de respondenten geeft aan over 10 jaar nog steeds gebruik te zullen maken van de A2/N2/A50", aldus de onderzoekers.

Weinig bereidheid om te verhuizen

Quote De fiets of e-bike is favoriet maar wordt niet vaak ingezet Onderzoek Smartwayz.nl De mensen die deelnamen aan het onderzoek wonen vooral in Brabant en Limburg, met concentraties in en rondom Weert, Eindhoven en Veghel. Hun werklocaties bevinden zich met name in Eindhoven en Den Bosch. Ze zijn niet snel bereid om te verhuizen, want ze hebben een sterke binding met hun woonplaats, maar ze maken zich wel zorgen over de bereikbaarheid van de regio in de komende tien jaar. Vooral mensen uit de regio Limburg, regio Veghel en het centrum van Eindhoven maken zich hier zorgen over.

Opvallend is volgens de onderzoekers dat de fiets of e-bike hoog scoort al favoriet vervoersmiddel, maar niet vaak wordt gebruikt. ,,Wellicht zal deze frequentie verhogen bij het aanleggen van meer fietspaden, de mogelijkheid tot douchen op de werklocatie en het bevorderen van de combinatie van auto en fiets binnen één rit.” Het gevoel dat het ov-aanbod beperkt is en de woon- of werkplek moeilijk bereikbaar is, is wijdverspreid. Werkgevers geven vaak een algemene reiskostenvergoeding, niet eentje die andere reistijden of het openbaar vervoer of de fiets beloond.