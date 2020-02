Film over zusters Veghel voor het eerst te zien in bioscoop

VEGHEL - De documentaire die René Bastiaans maakte over de zusters Franciscanessen in Veghel is binnenkort voor het eerst door het grote publiek te zien in de Veghelse bioscoop Industry. Met de filmvertoning wordt geld ingezameld voor de herinneringskapel van de zusters.

De stichting Kapel van de toekomst zamelt geld in voor de bouw van een glazen kapelletje van 4 bij 4 meter in de kloostertuin, als blijvende herinnering aan de zusters Franciscanessen. Deze kloosterorde is langzaam aan het verdwijnen. Voor de kapel is ongeveer twee ton nodig. Een derde van het geld is binnen, plus nog wat afspraken voor sponsoring in natura, laat woordvoerster Francesca Verwegen weten.

Steentjes te koop

Volledig scherm Het steentje dat wordt uitgegeven voor de bouw van de Kapel van de Toekomst is binnenkort te koop voor honderd euro. © stichting Kapel van de Toekomst Met de filmochtend op 16 februari hoopt de stichting de inzamelingsactie weer onder de aandacht te brengen. ,,De zusters willen liever niet dat we entreegeld vragen voor activiteiten. Daarom zijn bioscoopkaartjes gratis op te halen bij het Uitpunt. Wel hopen we op een vrijwillige bijdrage.” Ook komen binnenkort bouwsteentjes voor de kapel in de verkoop, die honderd euro per stuk kosten. ,,Voor wie een steentje bij wil dragen", zegt Verwegen. Het inschrijfformulier komt op de website www.kapelvandetoekomst.nl.

Naderde einde

De documentaire van René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, werd aan de zusters getoond bij de afsluiting van het 175-jarig jubileum van de Veghelse kloosterorde. Het jubileum luidt ook het nadere einde in van de congregatie in Veghel, want de gemiddelde leeftijd van de nog ongeveer 44 zusters ligt op 88 jaar. Het kloostercomplex krijgt langzaamaan andere maatschappelijke invullingen. De zusters blijven er wonen zo lang het kan, maar het zwaartepunt van de congregatie komt nu niet meer in Veghel te liggen, maar in het buitenland, waar de orde nog jonger en levendig is.

Wanneer?