Financiële steun voor Voedselbanken in Meierijstad

De periode van financiële bijdrage loopt van 2019 – 2022. De stichting Voedselbank Veghel krijgt een activiteitensubsidie toegekend van 6.200 euro en bijna 17.000 euro voor de huurkosten van het pand, aan het Nicodemuspad in Veghel. Sint-Oedenrode werkt samen met Boxtel en Haaren in een stichting Voedselbank. Deze stichting krijgt een subsidie van 5000 euro. Het uitdeelpunt in Sint-Oedenrode is gevestigd in een woning die door woningcorporatie Woonmeij gratis ter beschikking is gesteld. In Schijndel is de voedselhulp geregeld vanuit de Vincentiusvereniging, die de kosten betaalt uit de opbrengsten uit de kringloopwinkel 't Vincentje. Volgens de gemeente is er daarom geen subsidie nodig voor het werk van de Voedselbank, maar wel voor de accommodatie aan de Europalaan 40. Daar krijgt de vereniging daarom bijna 13.000 euro voor.