Financiële steun zorgt voor hoop bij viswinkel The Sea Food Shop: ‘Het lijkt zowaar op een kleine revolutie’

Inmiddels staat de teller alweer op ruim 13.000 euro. En dat binnen een kleine week tijd. Amsterdammer Erwin Bakkum begon een crowdfundingsactie, omdat hij ervan baalt dat viszaak The Sea Food Shop gedwongen moet sluiten. De gemeente Amsterdam heeft de familie De Visscher medegedeeld dat er in de winkel geen kibbeling en haring verkocht mag worden ‘voor directe consumptie’. Door de verkoop van deze snacks zou de binnenstad verloederen. Ook de bezwaarschriftencommissie in de hoofdstad was het daar op hoofdlijnen mee eens.