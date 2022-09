FIOD doet inval bij Jumbo-baas Frits van Eerd

Update + videoHEESWIJK-DINTHER - Bij de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther is dinsdagochtend een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen waarom de opsporingsdienst het landhuis doorzoekt.

Ook de politie is aanwezig binnen de hekken van het landgoed, ter ondersteuning van de FIOD. Of de familie Van Eerd aanwezig is in de villa is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat verschillende leden van de familie naar het huis zijn gekomen. Er zijn een aantal verhuisdozen uit het huis gehaald.

Frits van Eerd is verwoed autoverzamelaar en racer. Hij heeft meerdere keren de Dakar-rally gereden. Opvallend is dat er eind augustus FIOD-invallen zijn geweest bij bedrijven die gelieerd waren aan de Dakar-rally. Maar Frits van Eerd, die zelf ook een aantal keer deelnam aan de race, heeft niet gereden voor de teams waar deze zomer invallen werden gedaan. Het Openbaar Ministerie wil nu de inval gaande is, nog niet zeggen waar ze naar op zoek is in de villa. Later dinsdag wordt meer duidelijkheid gegeven.

Aanhoudingen voor witwassen

Terwijl de inval werd gedaan, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat dinsdagochtend een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en BTW-fraude. Naast de hoofdverdachte zijn er nog acht personen aangehouden uit de provincies Noord-Brabant en Drenthe. Het OM wil niet bevestigen of dat iets te maken heeft met de inval bij Van Eerd.

Volgens het OM gaat het om een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich op witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel, meldt het OM.

De hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij deze handelingen. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen.

Imago van ideale schoonzoon

Frits van Eerd (55) begon in 1992 in de Van Eerd Groothandel. Vier jaar later werd hij general manager van Jumbo. Sinds 2002 is hij algemeen directeur van het familiebedrijf, dat in 2009 Super de Boer, in 2012 C1000, in 2016 La Place, in 2018 deel van Emté en in 2019 Agrimarkt overnam.

Buiten dat Van Eerd zakelijk successen boekt heeft hij ook het imago van een ideale schoonzoon. Hij was prins carnaval en heeft een dweilorkest, waarmee hij op evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen speelt. Afgelopen weekend was hij nog een van de sprekers op het Victory Dinner in Overloon, in het oorlogsmuseum.

Volledig scherm inval op het landgoed Bernhoeve van Frits van Eerd, de baas van Jumbo Supermarkten © Meesters Multi Media / Bart Meesters

