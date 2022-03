Fioretti College Veghel wint onderwijsprijs provincie met buitenschools project, TBL vist achter het net

DEN BOSCH/VEGHEL - Het Fioretti College in Veghel heeft de tweejaarlijkse Onderwijsprijs in Noord-Brabant gewonnen, in de categorie Voortgezet Onderwijs. Een internationaal muziekproject van het TBL in Oss was ook genomineerd, maar viste achter het net.

Het Fioretti College uit Veghel won met het project BuitenSchoolLeren (BSL). Derdejaars leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan een dagdeel per week in groepen onder begeleiding van een docent naar een echte werkomgeving buiten school. Ze maken kennis met bedrijven in verschillende sectoren waaronder zorg, groen en productie.

In deze context komen zij in aanraking met met verschillende beroepen, maar belangrijker is het oefenen van verschillende competenties en werknemersvaardigheden. Sinds de invoering van BSL is de uitval op stage teruggebracht naar bijna nul.

Enthousiasme bij de jury

De jury is enthousiast over dit project: ‘Het is een zeer gedegen project, structureel, theoretisch goed onderbouwd, met oog voor detail en de individuele leerling. Jongeren leren wat ze moeten doen tijdens hun werkdag, maar nog belangrijker: ze verwerven een aantal basisvaardigheden, dat overigens ook buiten het werk van groot belang is. Deze persoonlijke groei, gekoppeld aan de kennismaking met verschillende bedrijfstakken, geeft hun een stevige basis voor een goede stage en daarmee voor een kansrijke toekomst’.

De tweejaarlijkse Onderwijsprijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. De Brabantse prijs bestaat uit een trofee, de bronzen olifant. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen reikte de prijs maandagavond uit. De school staat nu in mei in de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Amersfoort.

Een leerling van het Fioretti College die meedoet aan het buitenschoolse project. © Fioretti College