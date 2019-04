Flesje water bijvullen kan gewoon op straat in Eerde

Het watertappunt is een initiatief van Rotary Meierijstad, die alle dertien kernen van de gemeente Meierijstad gaat voorzien van openbare drinkwaterpunten. Wat de Rotary met water heeft? ,,Rotary Nederland legt over heel de wereld al jarenlang duizenden drinkwaterpunten aan. Water drinken is gezond en dat moet je stimuleren. Zo stimuleren we ook bewegen, onder meer door ieder jaar de schaatsbaan Veghel on Ice aan te leggen. Water drinken en bewegen zijn gezond", zegt Eric Rath van Rotary Meierijstad. Daarvoor tast de Rotary behoorlijk in de buidel. Een tappunt aanleggen kost zo'n 3200 euro.