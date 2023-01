Flexwoningen zijn een aanvulling, niet dé oplossing voor woningnood

Volop carnaval in Zeeland: Polonaise voor tv

ZEELAND - Het duurt nog anderhalve maand maar in Zeeland was het donderdagavond al volop carnaval. In zalencentrum het Witte Huis kwamen zo'n 800 feestvierders bij elkaar voor de tv-opnamen van Polonaise, een carnavalesk tv-programma dat vanaf volgende week op diverse provinciale en regionale omroepen te zien is.

