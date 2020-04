Flinke berg puin gedumpt langs Maas bij natuurgebied in Maren-Kessel

Schijndels stel steunt ouderen en personeel Laverhof met zelfgeknut­sel­de bordjes

16:04 HEESWIJK/UDEN - Een bordje met een opbeurende tekst, om neer te zetten of op te hangen. Sjaak de Groot en Dion van Dijk knutselden er ruim duizend in elkaar. Om bewoners en personeel van Laverhof met locaties in Schijndel, Heeswijk en Uden, een hart onder de riem te steken.