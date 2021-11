Flinke besparing door slimme lampen langs N279; project wordt verlengd

De verlichting op de N279 tussen Den Bosch en Veghel is aangepast aan de weersomstandigheden en de hoeveelheid verkeer op de weg. Dat is bijzonder, het is de enige weg in Nederland waar dit gebeurt. In een normale situatie is de straatverlichting gedimd, maar komen er in de verte donkere onweerswolken aan en vallen de eerste regendruppels, dan wordt de verlichting langs de provinciale kanaalweg feller. Maar ook als er hulpdiensten rijden of als het spitsuur is. De verlichting brandt alleen op volle sterkte als dat nodig is voor de verkeersveiligheid. Het levert, zo blijkt uit de test, een flinke energiebesparing op: van maart 2020 tot juli 2021 werd 82.680 kWh minder aan energie gebruikt. Dat is een besparing van 54,2 procent ten opzichte van de niet-gedimde situatie.