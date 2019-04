Flinke schade na brand bij showroom autobedrijf in Veghel: auto uitgebrand

Update Auto vat vlam in Volvogara­ge Vos in Veghel

12 april VEGHEL - In de Volvogarage Vos aan de Mountbattenweg in Veghel is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een auto die in de werkplaats van het bedrijf op de brug stond. De brand is inmiddels geblust.