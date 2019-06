Flyers met waarschuwing voor kernwapens op Volkel

Van Gerwen Metaalbouw Uden weer failliet, 12 man ontslagen

17:15 UDEN - Het Udense bedrijf Van Gerwen Metaalbouw is failliet. De twaalf mensen die er werkten, is woensdag ontslag aangezegd. Een doorstart zit er dit keer niet in, aldus curator mr. Bas van Dooren. In 2013 lukte dat nog wel toen het bedrijf over de kop ging.