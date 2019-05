Formule 1 terug naar Zandvoort, Jumbo verbindt zich als sponsor

De supermarktketen uit Veghel is al jaren aan de Formule 1 verbonden als sponsor van Max Verstappen en zal in 2020 als sponsor ook vertegenwoordigd zijn tijdens de eerste race in Nederland sinds 1985. Dat doet Jumbo samen met naamgever Heineken, PON, VolkerWessels, Talpa en CM. De race gaat officieel ‘Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix’ heten.

Directeur Jan Lammers: ,,Ik voel me héél trots, als Zandvoorter en oud-coureur. Dat we de GP weer thuis hebben weten te brengen, is geweldig. Waanzinnig, op een unieke locatie. Al ben ik niet helemaal objectief, natuurlijk. De coureur die volgend jaar op pole position komt te staan zal euforisch uit zijn wagen stappen na een pure racebeleving.” Lammers ging daarnaast in op de deal met Jumbo. ,,Say no more. Frits van Eerd is een persoonlijke vriend en bovendien is het concern een van de founders van Max Verstappen.” Het is niet bekend welk bedrag Jumbo bijdraagt.

Jumbo Racedagen

Topman Frits van Eerd liet eind vorig jaar nog optekenen in principe geen financiële bijdrage te willen leveren aan een mogelijke Nederlandse Grand Prix. ,,Wij steunen jong talent en zijn geen sponsor van de Formule 1. We hebben vooralsnog geen interesse of plannen om een mogelijke Grand Prix in Nederland te sponsoren”, zei liefhebber Van Eerd in november in deze krant.