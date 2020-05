Forse kritiek op plan derde super Boekel

Zwembaden Veghel en Rooi zijn ‘echt óp’, dus wil college opschieten

6:33 VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Het sloopbedrijf voor zwembad De Neul in Sint-Oedenrode staat al in de startblokken. En ook is de bouwer van de twee nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode al gekozen. En dat terwijl de gemeenteraad van Meierijstad nog ‘ja’ moet zeggen.