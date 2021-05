Fotoclub Veghel fleurt etalage in centrum op met expositie: ‘61 jaar bestaan is ook mooie mijlpaal’

VEGHEL - Fotoclub Veghel exposeert in de etalage tussen Kruidvat en Van Lankveld, om zo alsnog stil te staan bij het zestigjarig jubileum van vorig jaar. Foto’s van de leden zijn daar tot en met oktober te zien. ,,Het sprookjesachtige van het zestigjarige is er wel af, maar we doen maar gewoon net alsof dat nu is.”

Voorzitter Mirjam Evers is blij dat zij en haar club van Diny van Lankveld ruimte hebben gekregen om nu foto’s in haar etalage te hangen. ,,Nu vieren we maar dat we 61 jaar bestaan. Dat is ook een mooie mijlpaal voor een fotoclub.’’

Afhankelijk van de lichtinval

Fotoclub Veghel bestaat uit zo’n 25 actieve leden, jong en oud, en komt meerdere keren per maand bij elkaar om zelfgemaakte foto’s te bespreken. Toen dat door het coronavirus niet meer fysiek kon, schakelden ze over op digitale sessies. ,,Dat is een heel andere manier van foto’s laten zien en beoordelen’’, zegt lid Gerard van Leiden, die tevens oud-voorzitter is. ,,De resolutie van je beeldscherm bepaalt hoe een foto eruit komt te zien, en de kleuren zien er anders uit. Ook ben je afhankelijk van de lichtinval op je kamer. Een groot verschil met wanneer je een foto geprint aan elkaar laat zien.’’

Bij de etalage-expositie hangen tot eind oktober foto’s van telkens andere clubleden. Op dit moment hangen er onder meer foto’s van een berglandschap en een aantal portretten. ,,Er zullen vooral aansprekende, toegankelijke foto’s worden opgehangen die voor een groot publiek geschikt zijn. Welk thema die hebben maakt niet uit, als ze maar in de groep zijn besproken’’, vertelt Van Leiden. ,,Dat vinden we echt belangrijk. We willen als club samen natuurlijk goed voor de dag komen’’, voegt lid Suzanne Gruijters toe.

Opbouwende kritiek

Het bespreken van elkaars foto’s is iets wat de leden van de groep zeer serieus neemt. Steeds beter worden, is namelijk hun doel. ,,We zijn dus kritisch als we naar elkaars werk kijken en geven elkaar, uiteraard opbouwende, kritiek als iets anders kan. We doen mee aan landelijke bondswedstrijden en willen dan wel iets moois laten zien’’, zeggen de drie. ,,Maar het is ook gewoon heel gezellig. We organiseren thema-avonden en houden uitstapjes waarbij we de natuur ingaan om te fotograferen. De mix is bij ons heel goed.’’

Wanneer de etalage-expositie eind oktober eindigt, volgt in november de jaarlijkse grote expositie. Als de maatregelen het toelaten, tenminste. Daar hoopt de groep vurig op. ,,Dan kunnen de fotografen toelichting geven over hun werk en hebben ze echt de ruimte om wat moois te laten zien. Er komen jaarlijks ruim 700 bezoekers op af. Dat stemt ons trots.’’