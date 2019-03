Fotogroep Focus in Boekel: ‘Durf ook eens wat anders te fotograferen’

CULTUUR IN DE REGIOHet Brabants Dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele evenementen in de nabije toekomst. Vandaag: De expositie van Fotogroep Focus in Boekel.

Fotogroep Focus KBO Boekel bestaat vijf jaar. ,,Dat is het enige jonge aan ons’’, zegt Jos Jansen (76) lachend. Hij en Mart Witlox (81) namen het initiatief om de fotoclub op te richten. Jansen was al jaren lid van de Veghelse fotoclub en Witlox zat bij clubs in Wanroij, Gemert en Berlicum. Bovendien was hij de huisfotograaf van de gemeente Boekel en fotografeerde hij ongeveer alles wat er te doen was in het dorp.

Beide heren komen dus uit het anologe tijdperk en ontwikkelden eerder hun foto’s in de donkere kamer. ,,Wij kijken dan ook nog steeds anders naar foto’s dan mensen die alleen maar digitaal kennen. Ikzelf maak trouwens nog steeds maar een of twee foto's van hetzelfde. Niet meer. Dan moet het goed zijn’’, legt Jansen uit.





Opbouwende kritiek

Witlox fotografeert zijn hele leven al: ,,En ik blijf experimenteren en naar uitdagingen zoeken. In de club is het erg leuk om je ervaringen en kennis samen te delen. Het aantal mannelijke en vrouwelijke leden is ongeveer gelijk. Elk jaar spreken we een thema af en maken we twee uitstapjes naar plekken waar mooie foto’s te maken zijn. De leden moeten wel een camera hebben en moeten weten hoe die werkt. We zijn namelijk een club, we geven geen fotocursus. Uiteraard helpen we elkaar wel als er vragen zijn.”

Quote We bespreken elkaar foto's op een gezellige en ongedwon­gen manier. Ad van der Wijst, voorzitter Fotogroep Focus De fotoclub houdt voor de vierde keer een expositie. Op zaterdag 9 en zondag 10 maart laten de negentien leden in KBO-centrum Boszicht in Boekel zien wat ze het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Aan tafel zitten voorzitter Ad van der Wijst , secretaris Lia Hurkens en bestuurslid Jolijn Peeters. Uiteraard fotograferen ze vooral graag en veel, naast het bestuurswerk dat ze voor de club doen. ,,Het is een heel leuke hobby”, weet Van der Wijst inmiddels. ,,We komen eens in de drie weken op dinsdagavond bij elkaar en bespreken dan elkaars foto’s op een gezellige en ongedwongen manier. We geven opbouwende kritiek en stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien krijg je inspiratie door naar het werk van een ander te kijken.”

Lia Hurkens begon met fotograferen toen ze kleinkinderen kreeg. ,,Toen heb ik mijn camera gekocht. Maar inmiddels fotografeer ik veel meer dan de kinderen’’, vertelt ze, en laat haar foto's zien van weerspiegelende gebouwen in Berlijn. ,,We worden juist gestimuleerd om ook eens wat anders te fotograferen dan we gewend zijn.”

Beweging

Naast een vrije keuze van foto’s is dit jaar voor het thema ‘beweging’ gekozen. Ook worden Audio Visuele series getoond. De officiële opening is zaterdag om 11.00 uur door burgemeester Pierre Bos. Tijdens de tentoonstelling, die op beide dagen tot 17.00 uur te bekijken is, geven leden van de fotogroep toelichting op de door hen gemaakte foto's.

www.fotogroep-focus-kbo-boekel.simplesite.com