Fotowedstrijd: heel veel wisenten, een enkele tauros en zelfs een Schotse hooglander

Kinderen hoeven bij zwembad Schijndel niet meer in regen te wachten

7 mei SCHIJNDEL - Uitgerekend toen het deze week zo hard regende, was de tijdelijke wintertent bij zwembad De Molen Hey in Schijndel verdwenen en konden kinderen die in deze coronatijd zwemles krijgen daar dus niet meer in schuilen. ‘Slechter hadden we het natuurlijk niet kunnen treffen', gaf de gemeente Meierijstad toe.