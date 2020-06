Fout bericht raakt vrijwilligers in het hart: brandweer Heeswijk-Dinther staat wél altijd klaar

HEESWIJK-DINTHER - De brandweer in Heeswijk-Dinther zit prima in de mensen en staat altijd paraat, óók op werkdagen. Burgemeester Marieke Moorman zat er naast toen ze maandagavond vertelde over krapte en heeft dit dinsdagochtend direct rechtgezet.

Postcommandant William van Zutphen is blij met de correctie. Want het bericht mocht dan wel onjuist zijn, het kwam maandagavond hard aan op de kazerne in Heeswijk-Dinther. Toevallig waren de vrijwilligers daar net samen na hun eerste gewone oefening sinds het begin van de coronatijd.

Stoere brandweermannen oogden écht aangedaan, vertelt Van Zutphen: ,,Zoiets raakt vrijwilligers in hun hart. Het is niet altijd even prettig wat wij moeten doen, bij een brand of ongeluk, maar wij staan er altijd voor klaar. Wij laten soms een feestje schieten of een biertje staan om er voor te zorgen dat hier in Heeswijk-Dinther altijd genoeg mensen inzetbaar zijn. Dan doet het pijn als er een bericht rondgaat dat het niet lukt.’’

De postcommandant belde maandagavond direct zijn burgemeester. Zo begreep hij hoe het bericht op de website van het Brabant Dagblad had kunnen komen, en dinsdagochtend in de krant.

Info was drie jaar oud

Moorman gaf maandagavond spontaan een reactie toen raadsleden haar vroegen of de drie blusgroepen in Bernheze nog aan genoeg vrijwilligers kunnen komen. Ze vertelde uit het hoofd dat Heesch en Nistelrode goed op sterkte zijn maar dat Heeswijk-Dinther vanwege onderbezetting niet altijd zelf kan uitrukken. Deze informatie was achterhaald en zelfs drie jaar oud, zo berichtte de burgemeester dinsdagochtend aan politiek en pers: ,,Heel vervelend dat het zo gelopen is. Met de postcommandant heb ik het gelukkig al uitgepraat.’’

Zo ziet ook Van Zutphen het. ,,We hebben allemaal wel eens een gapje’’, stapt hij over de fout heen. Liever zet de postcommandant met trots uiteen hoe zijn brandweer in elkaar zit. Tot drie jaar terug waren er bezettingsproblemen maar die zijn volledig verdwenen. ,,We hebben in de voorbije drie jaar precies één melding, een kleintje, moeten overlaten aan een andere brandweer.’’

Precies de sterkte

Heeswijk-Dinther heeft nu achttien vrijwilligers en dat is precies de voorgeschreven sterkte. Er mogen twee nieuwe mensen bij, alvast met het oog op de toekomst, en voor deze twee vacatures hebben zich al sollicitanten gemeld.