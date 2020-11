Fouten bij behandeling ernstig ziek tienermeisje uit Bernheze: kinderoncoloog berispt

Zelfs een gedenkte­gel is moeder van Rik van de Rakt (18) niet gegund

30 oktober OSS - Opnieuw groot verdriet bij de moeder van Rik van de Rakt, de jongen (18) die in april in Oss doodgestoken werd door een verwarde man. In een gesprek met de burgemeester vrijdagmiddag is haar laatste restje hoop op een gedenkplekje aan de Julianasingel de grond in geboord.