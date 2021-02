Fractieleiders laten debat over aanpak drugspanden varen na overleg met Moorman

Blogs ongenees­lijk zieke An­ne-Ma­rie (56) gebundeld in boekje: ‘Mooi, zo blijft mijn naam bestaan’

4 februari HEESCH - Anne-Marie van Orsouw is ongeneeslijk ziek. Al negen jaar is ze met die diagnose onderweg en dat komt niet vaak voor, weet ze. Als ze een positief bericht krijgt na een controle, is ze opgelucht, maar tegelijk denkt ze: ‘fuck, hoe lang nog’. ,,Ik moet erg van de lange adem zijn en dat vind ik zwaar.’’ Ze schreef erover in een blog op de website metzorgleven.nl.