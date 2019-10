Frans Peijnenburg: Tomeloze inzet voor winkels en bedrijven in Veghel

Toen wist hij nog niet dat hij zelf twaalf jaar lang wethouder in Veghel zou worden. Vanuit de woning in de Kalverstraat heeft de familie Peijnenburg altijd uitgekeken op het beeld, van de twee boeren die zaken doen. Het paste bij de ondernemende persoon die hij was, vertellen zijn vrouw en dochter. Hij overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd.

Peijnenburg had een schoenenzaak aan de Kalverstraat in Veghel en richtte de winkeliersvereniging op. Hij stond als voorzitter van die vereniging jarenlang op de bres voor de centrumwinkeliers. Bij de ontwikkeling van het komplan vroeg het CDA hem om politiek actief te worden. Van 1978 tot 1990 was hij wethouder in Veghel, in de colleges van burgemeester Harrie van Weegen en Ies Keijzer. Al die twaalf jaren was hij ook loco-burgemeester; tijdens overgangsperiode van ene naar de andere burgemeester zat hij korte tijd op het burgemeesterspluche. Hij heeft alle portefeuilles, op Financiën na, onder zijn hoede gehad.