Fransen Gerrits geeft jubileumjaar extra kleur met eigen carnavalskraker: ‘Feestûh, beestûh’

Het honderdjarig bestaan van Fransen Gerrits in 1997 was een deceptie, de festiviteiten toen moesten worden afgelast vanwege de uitbraak van de varkenspest. Grootste domper: het schrappen van het feest in de koeienwei van Jaske van der Zanden. ,,Het werd uiteindelijk niet meer dan een soort receptie”, herinnert directeur/eigenaar Huub Fransen (51) zich nog. ,Hopelijk kunnen we dit keer alle narigheid achter ons laten. Ook nu hebben we deze koeienwei op het oog, al is ie inmiddels van Joris Cox, en is het duimen dat we daar met onze 180 medewerkers, hun families en onze klanten op 25 juni een mooi festival kunnen houden.”