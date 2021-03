Franziska schrijft een ‘Dan Brown’-achtige thriller gesitueerd in Sint-Jan

‘Graf 521' heet het boek van Weissenbacher, dat onlangs op het provinciehuis in Den Bosch werd gepresenteerd. De commissaris van de koning Ina Adema was daar bij, de Bossche bisschop Gerard de Korte ook. Dat de commissaris van de koning het boek in ontvangst nam, heeft te maken met een vroegere werkkring van Weissenbacher. Tussen 2005 en 2012 was ze correspondent voor het Brabants Dagblad in Veghel en Uden. ,,In die tijd was Adema burgemeester van Veghel. Zodoende kenden we haar en heeft mijn man een balletje bij haar opgegooid. Heel leuk dat ze er op inging.”