Fraude bij faillissement Udens schilders- en beheerbedrijf? OM denkt van wel en eist drie maanden

,,Schuldeisers en de overheid zijn hierdoor benadeeld”, vond de officier van justitie. Zonder de hele administratie was niet goed te controleren of bepaalde betalingen van het bedrijf, onder meer aan de ex-partner van de Geelse, wel door de beugel konden. Het OM eist een celstraf van drie maanden, onvoorwaardelijk.

De verdachte kwam zelf niet bij haar eigen rechtszaak opdagen: ze zou zijn verhuisd naar Duitsland. Ze had wel via een tussenpersoon de rechtbank benaderd met documenten die zouden aantonen dat een ander verantwoordelijk was voor het faillissement. Het Openbaar Ministerie schoof die papieren terzijde. De vrouw had hier veel eerder mee kunnen komen.

De vrouw was in eerste instantie ook aangeklaagd voor het illegaal weghalen van goederen en geld uit de onderneming, vóórafgaand aan het faillissement. Deze aantijgingen waren echter op een juridisch verkeerde manier opgesteld: in de aanklacht stond namelijk dat het weghalen van het geld pas plaatshad nadat de onderneming over de kop was gegaan. Het OM vroeg in deze tweede zaak daarom noodgedwongen om vrijspraak.