Fred van den Bosch: ‘saamhorigheid maakt Volkel de moeite waard’

Dorp vanVOLKEL - Fred van den Bosch (62) woont al zijn hele leven in Volkel. In het dagelijks leven is hij vooral druk met zijn werk als organisatieadviseur en als eigenaar van het congrescentrum dat hij samen met zijn vrouw runt. Toch heeft hij nog genoeg tijd over om actief te zijn als voorzitter van coöperatie VOLK en voor zijn acht kleinkinderen.

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Fred van den Bosch uit Volkel

Spotlight

,,Graag zou ik de andere leden van VOLK in de spotlight zetten. Ik houd me veel bezig met burgerparticipatie en daar draait VOLK ook om. De groep van zeven leden verdient echt een plek in de spotlight omdat ze zich inzet voor de leefbaarheid van Volkel en vooral om die voor de toekomst te waarborgen. Denk daarbij aan het bezig zijn met een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. Maar eigenlijk zetten alle vrijwilligers zich in voor de leefbaarheid van het dorp.”

De moeite waard

,,Het dorpse maakt Volkel de moeite waard. Volkel an sich is geen uniek dorp, maar de sfeer maakt het uniek. Dat komt ook voor een belangrijk deel door de kerk. Als de kerk er niet was, was Volkel toch al snel een buitenwijk van Uden. Dat dorpse zie je ook terug in de bereidheid om de handen ineen te slaan. Toen een tijdje geleden de AED’s in het dorp vervangen moesten worden, hebben inwoners en ondernemers samen een gigantisch groot geldbedrag opgehaald, veel meer dan nodig. Die saamhorigheid maakt Volkel de moeite waard.”

Nostalgie

,,Nostalgische gevoelens bij Volkel heb ik vanuit m’n familie die al decennialang in Volkel woont. Zo was mijn grootvader opzichter bij het metselwerk aan de kerk. En ook bij het kerkgebouw zelf heb ik nostalgische gevoelens. Het is de plek waar ik gedoopt ben, mijn communie gedaan heb en getrouwd ben. De kerk verbindt heel veel mensen met elkaar en met het dorp. Ik kom er graag, maar niet meer vanuit het geloof. Ons doel als VOLK is ook dat het kerkgebouw weer de sociale cohesie kan vormgeven, niet meer vanuit het geloof, maar met vanuit een nieuw functie. Een functie rondom zorg of cultuur zodat de kerkdeuren voor elke Volkelaar open blijven.”

De toekomst

,,Voor de toekomst hoop ik dat Volkel vooral de sterke identiteit en saamhorigheid kan blijven behouden. Dat is ook iets waar ik me voor blijf inzetten. De omklap van de N605 maakt gelukkig ook weer flinke woningbouw mogelijk. Dat is de uitdaging voor de toekomst. Als we voldoende woningen kunnen bouwen voor starters, dan zie ik de toekomst rooskleurig in. Dan komt het met de leefbaarheid van het dorp wel goed. We mogen ons in de handen knijpen met een supermarkt en een dorpscafé, want als je zoiets kwijt raakt komt het niet zomaar terug. Volkel was een tijdje het enige dorp in de omgeving dat kromp, dus nieuwe aanwas is hoognodig.”

Verbeterpuntje

,,Verbeterpuntjes zijn er zeker in Volkel. Onlangs is er door VOLK een enquête gehouden over de leefbaarheid die door meer dan 300 Volkelaren van 15 jaar en ouder is ingevuld. Prioriteit nummer 1 is de woningbouw, vooral voor starters. Maar verder worden voorzieningen in het dorp als middelmatig beoordeeld. Alles zit kreeg een cijfer de 6 en de 7. Tegelijk blijkt ook dat de mensen bijvoorbeeld het basisonderwijs heel erg belangrijk vinden. Nu er in de toekomst een nieuw schoolgebouw komt is dat een uitgelezen kans om het onderwijs te verbeteren en voor die 8 te gaan. ”

Bijzonder

,,De mensen maken Volkel bijzonder. Een Volkelaar zal nooit te beroerd zijn om zijn of haar handen uit de mouwen te steken als er een beroep op hem of haar wordt gedaan. Dan gaan ze er gewoon voor. Dat is bijzonder. En natuurlijk zijn er mensen die de kar trekken, maar als je om hulp vraagt zullen ze altijd helpen.”