Freek en Vince doen al skeelerend de home edition van de avondvierdaagse: ‘Bij een normale vierdaagse kan dat nooit, veel te druk’

Woensdag was hun tweede dag. Emely de Louw, Freeks moeder: ,,Ze hebben de organisatie gevraagd of dat mocht en die vond het goed. Kijk, normaal kan dat natuurlijk niet met de avondvierdaagse, veel te druk, maar nu je je eigen route aflegt en zelf bepaalt wanneer je gaat, kan dat héél goed. Ze doen officieel de vijf kilometer, maar de route was langer. Ze hebben de app na vijf kilometer uitgezet. Wij vinden het als ouders fijn dat ze lekker actief bezig zijn.” Deze woensdag voert de route via de Heische Tip, over Zevenhuis naar Voederheil en via Kleine Graspeel terug naar de Steenakker, waar Freek en Vince wonen.