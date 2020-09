FrieslandCampina Veghel straks 's werelds grootste producent van 'wonder-eiwit’ lactoferrine

Nieuwe melkfa­briek DMV Veghel geopend

11 maart VEGHEL - De nieuwe 'melkfabriek' van FrieslandCampina DMV in Veghel is vrijdagmiddag officieel geopend door burgemeester Ina Adema van Veghel. Er is anderhalf jaar gewerkt aan de bouw van de ontromingsfabriek, die het room van magere melk scheidt. Door de uitbreiding is DMV de grootste melkverwerkende fabriek in de wereld geworden met door de uitbreiding een extra ontromingscapaciteit van 800 miljoen kilogram per jaar. Met de nieuwe fabriek kan er iedere vijf minuten een truck met melk gelost worden in Veghel.