Frietje halen, feestje vieren: het kan weer in Veghelse Bloemenwijk

Geduld is een schone zaak: ein-de-lijk nieuw carillon in kerk Erp

11 augustus ERP - Het was even wachten op het vertrek van de familie slechtvalk, maar toen was de weg eindelijk vrij om het nieuwe carillon in de Erpse kerktoren te takelen. Dinsdagmorgen reed een ‘convoi exceptionnel’ het Hertog Janplein op.