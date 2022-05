Fris nieuw pand aan Plein 1969 Heeswijk-Dinther maakt ondernemers blij

HEESWIJK-DINTHER - De één is al gesetteld en drinkt koffie van versgemalen bonen. De ander heeft net de sleutel en slurpt onder de verfspetters oploskoffie uit een plastic beker. Over één ding zijn de kersverse kantoorbewoners van Plein 1969 het eens; hun nieuwe werkplek is fris, modern en staat op een toplocatie.

Zoetjes aan is er steeds meer activiteit te zien rondom het net opgeleverde nieuwe gebouw aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. Op de plek waar vroeger de COOP stond, zijn de kleine ondernemers zich in hun kantoren aan het settelen in hun naar ‘nieuw’ ruikende en eigentijds ingerichte kantoren. Niet alle ruimtes zijn al verhuurd maar de drie die er zitten, kunnen hun geluk niet op.

Zo gek is dat niet want de kantoren ogen open, gemoedelijk en nieuw, alles om de klant welkom te heten, zo ook bij hypotheekadviseur één hypotheken waar de ruimte helemaal volgens de laatste trends is ingericht. ,,Er mist alleen nog een naambord tegen de gevel maar die moet nog binnenkomen”, lacht hypotheekadviseur Jorg van Lokven terwijl hij tevreden rondkijkt. ,,Als je hier binnenloopt, krijg je een gevoel van welkom.”

Quote We zitten hier mooi midden in het dorp, dicht bij onze klanten. Ze kunnen zo ‘effe’ binnen lopen Jorg van Lokven, hypotheekadviseur bij één hypotheken

Visgraat vloer en cognackleur relaxfauteuils

Van Lokven die met zes andere collega's al jaren op de Osse vestiging werkt, begint een tweede kantoor in Heeswijk-Dinther en kan zijn enthousiasme bijna niet verbloemen over zijn nieuwe werkstek. ,,We zitten hier mooi midden in het dorp, dichtbij onze klanten, ideaal. Ze kunnen zo ‘effe’ binnen lopen. In Oss zitten we met 7 adviseurs en toen dit pand op ons pad kwam, paste het qua stijl en grootte bij onze groeiambitie. Ruim genoeg voor de 5 adviseurs hier om de klanten in Heeswijk-Dinther en omgeving te bedienen.”

Een korte rondleiding van de hypotheekadviseur, door de circa 70 vierkante meter kantoorruimte, onthult herkenbare sfeerelementen die een ‘copy en paste’ kunnen zijn uit menig woonprogramma; moderne wanddecoraties, zwarte deurframes en raamkozijnen en de immens populaire visgraat houten vloer en dito populaire cognackleur relaxfauteuils.

Onder de foto: Drie zakelijke dienstverleners op een rij

Volledig scherm Kantoorruimtes in nieuwbouw complex aan Plein 1969 is opgeleverd en heeft al nieuwe 'bewoners'. © Lemmia Laaroussi

Een platenzaak?

Drie zakelijke dienstverleners op een rij, want naast één hypotheken vinden bezoekers ook Regio Bank en Ketelaars van Zutphen in het pand. Die laatste opent maandag officieel de deuren. Aan dienstverlenende voorzieningen dus geen gebrek, al mogen de overige ruimtes waarvan er vijf van zijn verkocht, volgens bestemming dus ook gebruikt worden voor horeca, kleinschalige maatschappelijke en culturele voorzieningen. ,,Volgens mij komt er naast ons nog een platenzaak”, aldus Van Lokven.