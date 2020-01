Frontale botsing op N324 bij Schaijk: weg in beide richtingen dicht

De ‘Polski Sklep’ rukt op, boodschap­pen doen bij Biedronka

11:58 OSS/UDEN/VEGHEL - De polski sklep, de Poolse winkel, rukt op in deze regio. Met het meest in het oog springend de winkels van Biedronka, dat in het Pools lieveheersbeestje betekent. De nieuwste winkel komt in Heeswijk-Dinther.