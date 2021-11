Fusie tussen SPKO Novum en Filios Scholengroep in deze regio beklonken

GEFFEN/NISTELRODE - De kogel is door de kerk: de beoogde fusie tussen de scholenkoepels SKPO Novum in de gemeente Bernheze en de Filios Scholengroep in de gemeenten Oss en Den Bosch gaat door. Op 1 januari het het zover.

De samenvoeging volgt op de intensieve samenwerking die de laatste jaren groeide tussen beide scholenkoepels. Begin van dit jaar startten de besturen een onderzoek naar de meerwaarde van een fusie. Daaruit kwam naar voren dat één gezamenlijke organisatie steviger in staat is om goed onderwijs in de regio te verzorgen. Inmiddels hebben de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, raden van toezicht en het Ministerie van Onderwijs groen licht gegeven en staat niets meer een fusie in de weg.

Door de fusie ontstaat een organisatie van in totaal twintig basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Jack Daalmans en Archel Kerkhof gaan door en staan als bestuurders aan het roer ervan. ,,Samen kunnen we de scholen krachtiger ondersteunen en een aantrekkelijkere werkgever zijn.”

Filios Scholengroep is ook de naam van de nieuwe organisatie. ,,Deze naam staat goed bekend in de drie gemeenten waar onze scholen staan. Bovendien is het zowel symbolisch als letterlijk een betekenisvolle naam. Filios betekent ‘kinderen’ in het Latijn.” Binnenkort onthullen Daalmans en Kerkhof wel een nieuw logo.

‘Positief voor medewerkers’

Voor medewerkers pakt de fusie positief uit, vinden de bestuurders. ,,We kunnen dingen efficiënter organiseren waardoor zoveel mogelijk onderwijsgeld daadwerkelijk naar het onderwijs gaat. En medewerkers kunnen kennis uitwisselen en van elkaar leren. Zij krijgen meer mogelijkheden om zich binnen de organisatie te ‘bewegen’ en ontwikkelen.”

Weinig veranderingen

Voor ouders en kinderen verandert er niet veel, benadrukken de bestuurders. ,,De scholen zelf behouden hun vertrouwdheid, eigenheid en klein- of grootschaligheid. Wat wel verandert, is dus de organisatie achter de scholen. Door de fusie kunnen we elke school nog beter helpen om ambities te realiseren. Zo versterken we samen het onderwijsaanbod.”