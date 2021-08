FvD-controleurs zijn welkom in stemlokalen Uden en Landerd

UDEN - Iedereen mag de verkiezingsdag doorbrengen in een stemlokaal, dus ook de controleurs die Forum voor Democratie op pad wil sturen in Uden en Landerd. Dat laten die gemeenten weten in reactie op de woorden van FvD-leider Thierry Baudet.

Baudet is beducht voor fraude tijdens de verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Maashorst in november. ,,We moeten dat in de gaten houden. We gaan naar alle stemhokjes en stemlokalen onze eigen mensen sturen”, zo kondigde hij donderdag aan tijdens een toespraak in Uden. De twee gemeenten die komend jaar samen één worden, leggen hem geen strobreed in de weg.

Wel zijn er spelregels: de FvD-controleurs moeten zich fatsoenlijk gedragen en mogen in het stemlokaal geen blijk geven van hun politieke voorkeur. Het is ook niet de bedoeling dat ze kiezers daarop aanspreken. ,,En uiteraard moet het stemgeheim gewaarborgd blijven”, meldt een woordvoerder namens de gemeenten Uden en Landerd. Het zijn regels die voor iedereen gelden.

Geschiedenis met fraude

Wat Baudet blijkbaar niet weet, of in elk geval niet vertelde op het podium in Uden: Landerd heeft een geschiedenis met verkiezingsfraude. Het is alweer vijftien jaar geleden dat een voormalig raadslid rommelde met de stemcomputer in verzorgingshuis Compostella in Zeeland. Het leidde de terugkeer in naar stemmen met het rode potlood.

Forum voor Democratie kon donderdag in Uden nog geen kandidaten presenteren voor de toekomstige gemeenteraad van Maashorst. De partij heeft tot 11 oktober de tijd om een lijst samen te stellen voor de verkiezingen van 24 november. Baudet liet donderdag geen kans onbenut om mensen aan te moedigen om zijn partij te vertegenwoordigen in Uden en Landerd. ,,We hebben jullie nodig!”