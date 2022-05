Gaan varkens ooit nog poepen op de wc? Innovatief project in Venhorst hangt aan zijden draadje

Rock am Ringoven is allang geen Heis buurtfeest­je meer

MARIAHEIDE - Met de hele buurt, de Ringoven, wordt er samen opgebouwd en afgebroken. En gedronken, gelachen en genoten. Maar Rock am Ringoven, dat zaterdag plaatsvond in Mariaheide, is veel meer dan een buurtfeestje. Met ruim 800 bezoekers uit de wijde omtrek is het een klein festival, maar wel gemoedelijk en bescheiden.

15 mei