Gala Udens College een vroeg en heel nat feestje

Uitgezworven Thea en Cees serveren in hun Duitse Weinstube aan de Moezel de bitterbal gewoon naast de Strammer Max

NISTELRODE/DUITSLAND - Thea Megens en Cees van Zijl ruilden jaren terug hun thuiscafé in Nistelrode in voor een Duitse Weinstube, gelegen in een piepklein dorpje in de Moezel-streek. Het hoogwater van vorig jaar bleef ze ternauwernood bespaard.

3 juni