Garagebedrijf Heeswijk was vooral gespecialiseerd in coke; vader en zoon uit Schijndel gezien als spil

Dat de 85-jarige oma van de jongste en moeder van de oudste verdachte ernstig ziek is, weegt voor de rechtbank niet zwaar genoeg om vader en zoon in vrijheid te stellen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat beiden verschillende keren eerder veroordeeld zijn voor drugsdelicten. De 24-jarige zoon werd in januari nog door het gerechtshof veroordeeld tot twintig maanden cel. De rechtbank acht de kans dat vader en zoon opnieuw de fout in gaan derhalve levensgroot.

Auto-onderdelen

De politie deed op 23 april een inval in een loods van het garagebedrijf. Op deze dag stond er iets bijzonders te gebeuren, was van tevoren opgemaakt uit afgeluisterde telefoongesprekken. In de loods lag een kilo cocaïne te drogen, terwijl een aantal andere pakketten nog stevig verpakt was. Vijf mannen werden aangehouden. De Cubaan stelt dat hij een vriend van de familie is en toevallig net op dat moment een bezoek bracht. ,,Hij zocht auto-onderdelen voor de export. Daar hebben ze zoals bekend in Cuba groot gebrek aan. Mijn cliënt was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats", betoogde zijn advocaat.