Garagebedrijf sluit vanwege naderende randweg Boekel

Sterven in corona-tijd; afscheid op anderhalve meter

10:30 VEGHEL - Ze was 89, mijn schoonmoeder, ze had haar leven grotendeels geleefd. Maar dat ze nou juist stierf in deze ellendige crisis ... We hoopten zó dat de dood nog even zou wachten met die klop op de deur. Maar hij kwam haar onverbiddelijk halen. Persoonlijk verhaal van een uitvaart in corona-dagen.