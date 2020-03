Gas affakkelen bij lek in Veghel nodig om schade te beperken

Herenboe­ren verzorgen lezingen op Groenmarkt in Boekel

13:53 BOEKEL - De coöperatie Herenboeren Landmeerse Loop, die in Handel-Huize Padua bezig is met het opzetten van een nieuw project voor het op duurzame wijze verbouwen van voedsel, is komende zaterdag en zondag 7 en 8 maart aanwezig op de traditionele Groenmarkt in de Tuinmarkthallen in Boekel.