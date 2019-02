Gas waait door Veghelse Bloemenwijk na lek

Momenteel is Enexis dat lek in de Salviastraat, net voorbij de kruising met de Gladiolenstraat, aan het dichten. ,,Dat duurt zo'n anderhalf uur", stelt bevelvoerder Bernard Kok van de brandweer. ,,Onze brandweerlieden zijn er bij om steeds weer metingen te doen. Er is zeker geen gevaarlijke situatie, maar dat doen we om alle gevaren uit te sluiten. We controleren ook bij mensen thuis, omdat er een klein risico is dat er door een barstje in het riool gas naar binnen gaat."

In de wijk zijn de laatste jaren door werkzaamheden al vaker een gas- en andere leidingen geraakt.