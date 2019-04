Gaslek in Uden: twee panden uit voorzorg ontruimd

Na de F-16 nu ook de informatie bij rotonde in Volkel

10:57 VOLKEL - Twee rotondes in Uden kent iedereen: die naast de A50 met de grote aardbeien van Jan en die met de F-16 op de N264 bij Volkel. Na jaren lobbyen en leuren door de dorpsraad werd in december 2016 de F-16 op zijn sokkel gezet en in korte tijd is die rotonde uitgegroeid tot trots symbool van de verbondenheid tussen Volkel en de vliegbasis.