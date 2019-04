Gasterij De Pier in Uden staat te koop

Jonge ruitertjes staan weer te trappelen bij ruiter­sport­club Valianten in Hees­wijk-Din­ther

14:45 HEESWIJK-DINTHER - Ruitersportvereniging De Valianten in Heeswijk-Dinther bestaat dit jaar 50 jaar. De club had ooit meer dan tachtig leden, nu niet meer dan de helft. Een aantal leden van toen is er nu weer bij, maar dan met hun kinderen.