Gebak voor 'Beste school’ Fioretti Veghel

Een verwijzing naar de uitslag van het Elsevier onderzoek naar de kwaliteit van middelbare scholen in Nederland. Het Fioretti College is daarbij voor het tweede jaar op rij de beste vmbo-school in de regio geworden. Vorig jaar scoorde het Fioretti voor de drie afdelingen de beoordeling 'goed’. Dit jaar voor kader en mavo 'goed’ en voor basisberoeps zelfs 'super’. ,,Die laatste beoordeling hebben slechts zeven basisberoepsopleidingen in heel Nederland gekregen", zegt directeur Clemens Geenen. ,,Ik ben vooral erg trots dat we al jaren laten zien dat we een school zijn die veel investeert in het welbevinden en de begeleiding van leerlingen. Mooi om te zien dat we nu juist op de leerprestaties goed beoordeeld worden. Het sterkt ons in de overtuiging dat leerlingen goed presteren als ze lekker in hun vel zitten.” En daarom is een gebakje op zijn plek, vindt Geenen.