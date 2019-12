Gebeten schapen taxeren in Venhorst: ‘Een wond van 4,5 cm? Dan is het bijna zeker een wolf’

Emmerzaal is taxateur faunaschade bij Wiberg-Taxaties. ,,Wij doen niet alleen wolvenschade voor de provinciale uitvoeringsinstantie BIJ12, maar ook schade door ganzen, herten, wilde zwijnen en dassen”, zegt hij. Hij werkt in de regen in een wei aan de Vale Peelweg in Venhorst, waar eigenaar Arnold Manders donderdagochtend twee dode schapen aantrof.



,,Ik had net afscheid genomen van de veearts die iedere zes weken mijn bedrijf bezoekt. Hij was amper weg of mijn zoon waarschuwde dat er een dood schaap in de wei lag. Een eindje verder lag er nog een. Toen heb ik de veearts maar terug laten komen. Heel de wei zag wit, alsof het gesneeuwd had. Allemaal veertjes, afkomstig van de honderden duiven die in naastgelegen bosjes overnachten. Die zijn in paniek opgevlogen, waarschijnlijk gewekt door de schapen.”