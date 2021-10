Gedateerde bungalow nu gelijkvloerse villa mét bijzonder binnenzwembad aan voorzijde

Te veel tegenstrij­di­ge verklarin­gen: rechtbank spreekt zowel beveili­gers als bezoeker braderie Schaijk vrij

15 oktober DEN BOSCH/SCHAIJK - De Bossche rechtbank spreekt alle betrokkenen bij het geweldsincident op 22 april 2018 tijdens de braderie bij De Raaf in Schaijk vrij. Een 22-jarige bezoeker raakte die dag slaags met twee beveiligers van het partycentrum, mannen van 47 en 55 uit Elst en de Beerze. Zij stuurden hem na een opstootje de tent uit. Volgens de Schaijkse braderiebezoeker gebruikten ze hierbij excessief geweld. De beveiligers spraken juist over een tegenstribbelende klant, die een van hen hard in het gezicht sloeg.