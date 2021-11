“Geef me een stal en ik bouw er sociale huurwoningen”

Het is geen vluchtige gedachte, maar een idee waarmee Jan van Vucht, directeur van woningbouwcorporatie Area in Uden en Veghel, al jaren mee rondloopt. Kort geleden slingerde hij, niet voor de eerste keer, een oproep op LinkedIn. ,,Ik krijg daar veel reacties op”, zegt Van Vucht. ,,Dat geeft aan dat er belangstelling is. Ik heb ook alweer afspraken gemaakt, met mensen die mee willen denken, ideeën hebben, of interesse.” Maar dé afspraak is tot nu toe niet gemaakt, en dat is die met een boer, die het plan ook wel ziet zitten. ,,Laat ze maar bellen, die eigenaren van varkensstallen, of de mensen die er willen wonen.”