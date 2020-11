‘Geef startgeld voor nieuwe Volksuniversiteit in Meierijstad’

De Volksuniversiteit met laagdrempelige cursussen voor mensen met een kleine portemonnee is een wens van de Seniorenraad in Meierijstad. Die diende vorig jaar een verzoek voor subsidie in om samen met Oss de Volksuniversiteit nieuw leven in te blazen. Maar de raad kreeg nul het op het rekest, omdat het college deze scholing niet tot de kerntaak van de gemeente vindt horen. De partijen Hier en Lokaal vinden dat vreemd. Eerder stelden zij er vragen over en nu brengen ze in de komende raadsvergadering van donderdag 5 november een amendement in. Daarin vragen ze de gemeenteraad toch 25.000 euro uit te trekken voor deze onderwijsinstelling.