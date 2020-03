Geen 7th Sunday, geen Passion, geen sport; einde aan veel evenementen in regio

UDEN/VEGHEL/OSS - Geen Koningsdag, geen Streekfeest in Reek, geen eerste Paaskermis in Oss, geen Maashorst Trail, geen Trekkertrek in Boekel, en geen eindexamengala's. Het lijstje met evenementen die geen doorgang kunnen vinden vanwege aangescherpte maatregelen om het corona-virus te beteugelen is héél lang.

Een streep door Paaspop. En hele dikke pech voor 7th Sunday. Het dancefestival in Erp, vorig jaar met Harmony of Hardcore goed voor 85.000 bezoekers, vindt plaats op 30 en31 mei. Daags voor de deadline die het RIVM deze maandagavond heeft gesteld en waarmee alle evenementen tot 1 juni moeten worden afgelast. Dacht organisator Par-T Events onlangs nog op Facebook dat het festival kon doorgaan, dat is nu van de baan. 'Heartbreaking news....’, stelt de organisatie op zijn website. Wie kaartjes heeft gekocht, kan deze houden tot 2021. Dit jaar komt er namelijk geen andere editie, zegt woordvoerster Geertje van Zoggel.

We kunnen nog even doorgaan met het noemen van evenementen die vervallen. Alle Remmen Los in Loosbroek, dat tijdens het Hemelvaartsweekeinde gepland staat op 20 en 21 mei, is ook een festival dat niet door kan gaan. Geen verjaardagsfeestje voor BZB dit jaar.

Sportevenementen aan banden

Geen doorgang voor grote sportevenementen als De Maashorst Trail Run op 5 april, De City Run in Oss, enkele wedstrijden van de Maasland Run Classic waaronder de Vunderkeloop in Macharen en geen internationaal voetbaltoernooi dat er altijd is met Pasen in Oss, Heesch en Nistelrode. Daar doen vaak meer dan duizend voetballertjes aan mee. Ook reguliere sportcompetities zullen worden stilgelegd.

Pasen helemaal anders

Er zullen geen paasevenementen zijn zoals The Passion op 9 april in Oss en geen Matthäus Passion van het Philips Philharmonisch Koor en Alveare in Veghel.

De Trekkertrek in Boekel van 5 april is verschoven naar 11 april 2021 meldt de organisatie. De Truck en tractorpulling Oss op 16 en 17 mei zal niet door kunnen gaan, net als het businessgala in Oss op 9 mei.