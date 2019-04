Geen ballonnen de lucht in, maar een toeter-groet in Boekel

Meierij­stad maakt 17 inwoners blij met lintje

26 april VEGHEL - Burgemeester Kees van Rooij riep deze vrijdag zeventien inwoners van Meierijstad het podium op in theater De Blauwe in Veghel. Zij ontvingen van hem allemaal een koninklijke onderscheiding. Vijftien van hen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau, en twee van hen - Toon Bekkers uit Sint-Oedenrode en Berry Dekkers uit Schijndel - werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast kreeg Hans Coolen, die heel actief is in Keldonk, een benoeming tot Lid in de Oranje Nassau uitgereikt in zijn woonplaats Son.